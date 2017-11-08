Ушел из жизни известный актер и режиссер Тарас Денисенко

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 51816 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 119335 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104121 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106855 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105720 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 96400 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104494 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102278 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 143841 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116339 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Ушел из жизни известный актер и режиссер Тарас Денисенко

Ушел из жизни известный актер и режиссер Тарас Денисенко

Киев  •  УНН

 • 42199 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В возрасте 52 лет ушел из жизни украинский актер, сценарист, режиссер, член Национального союза кинематографистов Украины, заслуженный артист Украины Тарас Денисенко. Об этом сообщил в Facebook киновед Сергей Трымбач, передает УНН.

"Потрясающая, хотя, к сожалению, и ожидаемая новость - ушел из жизни актер Тарас Денисенко (1965-2017). После тяжелой болезни, на 53-м году жизни", - написал он

Летом этого года стало известно, что Тарас Денисенко собирает средства на лечение.

УНН справка: Тарас Денисенко - актер, сценарист, режиссер. Сыграл главную роль в киноленте Андрея Дончика "Кислородный голод", по мотивам рассказов Юрия Андруховича и советской драме "Караул". Оба фильма посвящены теме "дедовщины" в Советской армии.

Напомним, во время фестиваля "Августовский блюз" (Augustibluus), в Хаапсалу (Эстония), стало плохо солисту украинской группы Ivan Blues & Friends Ивану Денисенко. Он был доставлен в больницу, но, несмотря на усилия врачей, скончался .

 

 

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