Ушел из жизни известный актер и режиссер Тарас Денисенко

"Потрясающая, хотя, к сожалению, и ожидаемая новость - ушел из жизни актер Тарас Денисенко (1965-2017). После тяжелой болезни, на 53-м году жизни", - написал он

Летом этого года стало известно, что Тарас Денисенко собирает средства на лечение.

УНН справка: Тарас Денисенко - актер, сценарист, режиссер. Сыграл главную роль в киноленте Андрея Дончика "Кислородный голод", по мотивам рассказов Юрия Андруховича и советской драме "Караул". Оба фильма посвящены теме "дедовщины" в Советской армии.

Напомним, во время фестиваля "Августовский блюз" (Augustibluus), в Хаапсалу (Эстония), стало плохо солисту украинской группы Ivan Blues & Friends Ивану Денисенко. Он был доставлен в больницу, но, несмотря на усилия врачей, скончался .