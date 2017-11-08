Пішов з життя відомий актор та режисер Тарас Денисенко

"Приголомшлива, хоча, на жаль, й очікувана новина - пішов з життя актор Тарас Денисенко (1965-2017). Після важкої хвороби, на 53-му році життя" - написав він

Літом цього року стало відомо, що Тарас Денисенко збирає кошти на лікування.

УНН-довідка: Тарас Денисенко - актор, сценарист, режисер. Зіграв головну роль у кінострічці Андрія Дончика "Кисневий голод", за мотивам оповідань Юрія Андруховича та радянській драмі "Караул". Обидва фільми присвячені темі "дідівщини" в Радянській армії.

Нагадаємо, під час фестивалю "Серпневий блюз" (Augustibluus), в Хаапсалу (Естонія), стало погано солістові української групи Ivan Blues & Friends Івану Денисенко. Він був доставлений в лікарню, але, не дивлячись на зусилля лікарів, помер.