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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 69845 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

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Ушел из жизни украинский чемпион Олимпийских игр-1960

Киев • УНН

 • 12945 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. На 93-м году жизни перестало биться сердце легенды украинского спорта, выдающегося Олимпийского чемпиона Украины, прославленного борца, почетного члена Национального Олимпийского Комитета Украины, члена Украинской Академии Спорта Ивана Богдана. Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.

Ушел из жизни украинский чемпион Олимпийских игр-1960

Всю свою жизнь Олимпийский чемпион Рима-1960, двукратный чемпион мира (1958, 1961), трехкратный чемпион СССР (1958, 1959, 1961 годы) посвятил спорту и стал прекрасным примером для подражания.

Свои знания и умения он передал двукратному олимпийскому чемпиону по греко-римской борьбе Александру Колчинскому и сотням воспитанникам детско-юношеской школы “Атлант”, которую возглавлял долгое время.

Как сообщал УНН, умер трехкратный чемпион мира по боксу — американский боксер Фрэнки Рэндалл.

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