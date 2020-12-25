Пішов з життя триразовий чемпіон світу з боксу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Американський боксер Френкі Рендалл помер у віці 59 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Boxing Scene”.
Рендалл страждав від деменції і пошкоджень мозку. Колишній спортсмен помер в будинку для літніх людей у своєму рідному місті Моррістаун, штат Теннессі.
Рендалл відомий перш за все тим, що став першим боксером, який переміг Хуліо Сезара Чавеса, чий рекорд на момент їхнього бою в 1994 році становив 89 перемог при одній нічиїй.
Всього Рендалл провів 77 боїв, в яких 58 разів святкував перемогу. Ще одна зустріч завершилася внічию, 42 поєдинки американець завершив нокаутом.
Зауважимо, що Рендалл тричі ставав чемпіоном світу в першій напівсередній вазі, вигравав пояси за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської ради (WBC).