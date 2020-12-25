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Пішов з життя український чемпіон Олімпійських ігор-1960

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. На 93-му році життя перестало битися серце легенди українського спорту, видатного Олімпійського чемпіона України, уславленого борця, почесного члена Національного Олімпійського Комітету України, члена Української Академії Спорту Івана Богдана. Про це інформує НОК України, передає УНН.

Пішов з життя український чемпіон Олімпійських ігор-1960

Все своє життя Олімпійський чемпіон Риму-1960, дворазовий чемпіон світу (1958, 1961), триразовий чемпіон СРСР (1958, 1959, 1961 роки) присвятив спорту та став чудовим прикладом для наслідування.

Свої знання і вміння він передав дворазовому Олімпійському чемпіонові з греко-римської боротьби Олександру Колчинському та сотням вихованцям дитячо-юнацької школи “Атлант”, яку очолював довгий час.

Як повідомляв УНН, помер триразовий чемпіон світу з боксу — американський боксер Френкі Рендалл.

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