Пішов з життя український чемпіон Олімпійських ігор-1960

Все своє життя Олімпійський чемпіон Риму-1960, дворазовий чемпіон світу (1958, 1961), триразовий чемпіон СРСР (1958, 1959, 1961 роки) присвятив спорту та став чудовим прикладом для наслідування.

Свої знання і вміння він передав дворазовому Олімпійському чемпіонові з греко-римської боротьби Олександру Колчинському та сотням вихованцям дитячо-юнацької школи “Атлант”, яку очолював довгий час.

Як повідомляв УНН, помер триразовий чемпіон світу з боксу — американський боксер Френкі Рендалл.