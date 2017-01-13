Пышные свадьбы запретили в одном из городов Сомали
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В одном из городов Сомали запретили пышные свадьбы, чтобы поощрить молодых людей вступать в брак и остановить миграцию. Приемы в отелях запретят, а чтобы накормить гостей можно зарезать только трех коз. Об этом сообщил ВВС комиссар в городе Белед Хава, передает УНН.
На мебель для нового дома супружеской пары можно потратить только 600 долларов, а на выкуп невесты до 150 долларов, сообщил Мохамед Хайд Осман.
Для семьи жениха не привычно тратить около пяти тысяч долларов на свадьбе.
Башир Мохамед с BBC Сомали сообщил, что в эту сумму входит цена невесты, свадебный прием, наряды и украшения для невесты, а также новая мебель.
"Исламское учение показало, что бракосочетание должно быть дешевым ", сообщил господин Осман.
Решение ограничить расходы на пышные вечеринки приняли после того, как чиновники выяснить, что 150 детей были рождены вне брака.
"Молодые женщины отказываются выходить замуж, если не было потрачено крупную сумму на свадебное золото и домашнюю мебель," сказал он.
В Белед Хава, что рядом с Кенией - тяжелые времена, из-за засухи и безработицы. Высокая стоимость свадьбы была еще одним фактором, который заставляет людей покидать регион, отметил комиссар.
"Молодую женщину надо поддержать, чтобы она вышла замуж за молодого человека, которого она выбирает ... чтобы сообщество могло расти", - сказал он.
Он сказал, что 600 долларов должно быть достаточно, чтобы купить двуспальная кровать, стол и стулья, а также посуду и столовые приборы.
Традиционно празднование свадьбы продолжается семь дней.