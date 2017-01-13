Пышные свадьбы запретили в одном из городов Сомали

КИЕВ. 13 января. УНН. В одном из городов Сомали запретили пышные свадьбы, чтобы поощрить молодых людей вступать в брак и остановить миграцию. Приемы в отелях запретят, а чтобы накормить гостей можно зарезать только трех коз. Об этом сообщил ВВС комиссар в городе Белед Хава, передает УНН.