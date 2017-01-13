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Пишні весілля заборонили в одному із міст Сомалі

Пишні весілля заборонили в одному із міст Сомалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. В одному з міст Сомалі заборонили пишні весілля, аби заохотити молодих людей вступати в шлюб і зупинити міграцію. Прийоми в готелях заборонять, а щоби нагодувати гостей можна зарізати тільки трьох кіз. Про це повідомив ВВС комісар у місті Белед Хава, передає УНН.

На меблі для нового будинку подружньої пари можна витратити лише 600 доларів, а на викуп нареченої до 150 доларів, повідомив Мохамед Хайд Осман.

Для сім'ї нареченого не звично витрачати близько п'яти тисяч доларів на весіллі.

Башир Мохамед із BBC Сомалі повідомив, що в цю суму входить ціна нареченої, весільний прийом, убрання і прикраси для нареченої, а також нові меблі.

"Ісламське вчення показало, що одруження має бути дешевими", повідомив пан Осман.

Рішення обмежити витрати на пишні вечірки ухвалили після того, як чиновники з'ясувати, що 150 дітей були народжені поза шлюбом.

"Молоді жінки відмовляються виходити заміж, якщо не було витрачено велику суму на весільне золото й домашні меблі," сказав він.

У Белед Хава, що поряд із Кенією - важкі часи, через посуху й безробіття. Висока вартість весілля була ще одним чинником, що змушує людей покидати регіон, зазначив комісар.

"Молоду жінку треба підтримати, аби вона вийшла заміж за молодого чоловіка, якого вона обирає...щоб спільнота могла рости", - сказав він.

Він сказав, що 600 доларів має бути достатньо, аби купити двоспальне ліжко, стіл і стільці, а також посуд і столові прилади.
Традиційно святкування весілля триває сім днів.

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