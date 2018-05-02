Песчаную бурю над Риядом запечатлели на апокалиптичном видео
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Фотограф из Саудовской Аравии снял таймлапс с песчаной бурей, которая прошла над Эль-Риядом 26 апреля. В итоге получилось апокалиптичное видео про то, как масса песка поглощает город. Об этом сообщает УНН со ссылкой на саудовского фотографа Файсала бин Зараха.
Эр-Рияд расположен на пустынном плато в самом центре страны и считается одним из самых жарких городов мира.
Песчаные бури случаются в Саудовской Аравии довольно часто. Местные жители уже привыкли, а вот для тех, кто подобного раньше никогда не видел, это апокалиптическое видео может напомнить кадры из очередного фильма-катастрофы, в котором масса песка поглощает город.