Песчаную бурю над Риядом запечатлели на апокалиптичном видео

Эр-Рияд расположен на пустынном плато в самом центре страны и считается одним из самых жарких городов мира.



Песчаные бури случаются в Саудовской Аравии довольно часто. Местные жители уже привыкли, а вот для тех, кто подобного раньше никогда не видел, это апокалиптическое видео может напомнить кадры из очередного фильма-катастрофы, в котором масса песка поглощает город.