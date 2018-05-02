Піщану бурю над Ріядом відобразили на апокаліптичному відео
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Фотограф з Саудівської Аравії зняв таймлапс з піщаною бурею, яка пройшла над Ель-Ріядом 26 квітня. У підсумку вийшло апокаліптичності відео про те, як маса піску поглинає місто. Про це повідомляє УНН з посиланням на саудівського фотографа Файсала бін Зараха.
Ер-Ріяд розташований на пустельному плато в самому центрі країни і вважається одним з найспекотніших міст світу.
Піщані бурі трапляються в Саудівській Аравії досить часто. Місцеві жителі вже звикли, а от для тих, хто подібного раніше ніколи не бачив, це апокаліптичне відео може нагадати кадри з чергового фільму-катастрофи, в якому маса піску поглинає місто.