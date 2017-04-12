Пиротехники уничтожили более 30 боевых снаряда в Кировоградской обл
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Петровском районе Кировоградской области пиротехники ГСЧС области обезвредили 31 взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в ГСЧС в области, сообщает УНН.
Согласно информации, в Службу спасения “101” поступило сообщение о том, что в с.Олександродар Петровского района во время земляных работ на территории частного домовладения найдены предметы, похожие на устаревшие боевые снаряды.
По прибытию группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда Управления ДСНС в области на место происшествия, было установлено, что это снаряды времен Второй мировой войны, а именно: 29 минометных мин калибра 76 мм, 1 минометная мина калибра 82 мм и 1 артснаряд калибра 152 мм .
Все найденные снаряды были уничтожены на подрывной площадке.
Напомним, 11 апреля сообщал, что с начала АТО саперы обезвредили почти 150 000 минно-взрывных устройств .