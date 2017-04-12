Пиротехники уничтожили более 30 боевых снаряда в Кировоградской обл

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 58142 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106529 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163893 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120318 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118908 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113821 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105128 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107278 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103742 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156013 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пиротехники уничтожили более 30 боевых снаряда в Кировоградской обл

Пиротехники уничтожили более 30 боевых снаряда в Кировоградской обл

Киев  •  УНН

 • 7987 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Петровском районе Кировоградской области пиротехники ГСЧС области обезвредили 31 взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в ГСЧС в области, сообщает  УНН.

Согласно информации, в Службу спасения “101” поступило сообщение о том, что в с.Олександродар Петровского района во время земляных работ на территории частного домовладения найдены предметы, похожие на устаревшие боевые снаряды.

По прибытию группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда Управления ДСНС в области на место происшествия, было установлено, что это снаряды времен Второй мировой войны, а именно: 29 минометных мин калибра 76 мм, 1 минометная мина калибра 82 мм и 1 артснаряд калибра 152 мм .

Все найденные снаряды были уничтожены на подрывной площадке.

Напомним, 11 апреля сообщал, что с начала АТО саперы обезвредили почти 150 000 минно-взрывных устройств .

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