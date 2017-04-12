Піротехніки знищили понад 30 застарілих боєприпасів на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Петрівському районі на Кіровоградщині піротехніки ДСНС області знешкодили 31 вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Про це поінформували в У ДСНС в області, повідомляє УНН.
Згідно з інформацією, до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що у с.Олександродар Петрівського району під час земляних робіт на території приватного домоволодіння знайдено предмети, схожі на застарілі боєприпаси.
По прибуттю групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону Управління ДСНС в області на місце події, було встановлено, що це боєприпаси часів Другої світової війни, а саме: 29 мінометних мін калібру 76 мм, 1 мінометна міна калібру 82 мм та 1 артснаряд калібру 152 мм.
Усі боєприпаси було знищено на підривному майданчику.
Нагадаємо, 11 квітня УНН повідомляв, що з початку АТО сапери знешкодили майже 150 тисяч мінно-вибухових пристроїв.