Пинзеник объяснил, как определят дату инаугурации в случае провала голосования за постановления
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В случае, если во время голосования в парламенте ни одна из постановлений не наберет достаточного количества голосов, дату инаугурации новоизбранного президента определит председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий за консультациями с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил первый заместитель регламентного комитета Павел Пинзеник, отвечая на вопросы журналистов после заседания комитета, передает корреспондент УНН.
"Если ни одна из постановлений, вынесенных на голосование, не наберет достаточного количества голосов, и председатель Верховной Рады единолично определит эту дату за консультациями с президентом, так оно и будет", - отметил Пинзеник.
По его словам, в таком случае голосования депутатов Верховной Рады по решению не понадобится.
Напомним, в повестку дня Комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины официально внесли 7 постановлений по инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.