Пинзеник пояснив, як визначать дату інавгурації у разі провалу голосування за постанови

КИЇВ. 15 травня. УНН. У разі, якщо під час голосування в парламенті жодна з постанов не набере достатньої кількості голосів, дату інавгурації новообраного президента визначить голова Верховної Ради України Андрій Парубій за консультаціями з Володимиром Зеленським. Про це повідомив перший заступник Регламентного комітету Павло Пинзеник, відповідаючи на запитання журналістів після засідання комітету, передає кореспондент УНН.