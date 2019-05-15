Пинзеник пояснив, як визначать дату інавгурації у разі провалу голосування за постанови
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У разі, якщо під час голосування в парламенті жодна з постанов не набере достатньої кількості голосів, дату інавгурації новообраного президента визначить голова Верховної Ради України Андрій Парубій за консультаціями з Володимиром Зеленським. Про це повідомив перший заступник Регламентного комітету Павло Пинзеник, відповідаючи на запитання журналістів після засідання комітету, передає кореспондент УНН.
“Якщо жодна з тих постанов, які винесені на голосування, не набере достатньої кількості голосів, і голова Верховної Ради одноосібно визначить таку дату за консультаціями з президентом, так воно і буде”, — зазначив Пинзеник.
За його словами, у такому разі голосування депутатів Верховної Ради по рішенню не знадобиться.
Нагадаємо, у порядок денний Комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України офіційно внесли 7 постанов щодо інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.