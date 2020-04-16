Пылевая буря никакой химической и радиологической угрозы не несет - Укргидрометцентр

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Причиной пылевой бури в столице стало усиление скорости ветра, а из-за длительного отсутствия осадков и пересушивания почвы, ее верхние слои выдувались порывами ветра и перемещались в приземном слое атмосферного воздуха. Об этом сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.