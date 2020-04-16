Пилова буря ніякої хімічної та радіологічної загрози не несе - Укргідрометцентр
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Причиною пилової бурі у столиці стало посилення швидкості вітру, а через тривалу відсутність опадів та пересушування ґрунту, його верхні шари видувалися поривами вітру і переміщувалися в приземному шарі атмосферного повітря. Про це повідомив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда, передає УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у місті Києві.
Зазначається, що сьогодні, 16 квітня, у другій половині дня у Києві спостерігалося досить незвичне для міста явище — пилова буря. Погіршення метеорологічної видимості відбулося практично на всій території столиці, що спричинило певну тривогу серед людей.
“Причиною утворення такого явища стало посилення швидкості вітру до 15 — 20 м/с західного напрямку, який не має жодного відношення до переміщення повітряної маси з боку Чорнобиля. Крім того, внаслідок тривалої відсутності опадів та пересушування ґрунту, верхні шари цього ґрунту видувалися поривами вітру і переміщувалися в приземному шарі атмосферного повітря”, — сказано у повідомленні.
Ніякої хімічної та радіологічної загрози таке явище не несе.
Повідомляється, що велика швидкість вітру збережеться до кінця доби 16 квітня. Вже завтра ситуація почне покращуватися, проте залишкові явища переміщення пилових частинок будуть спостерігатися ще деякий час.
Нагадаємо, сьогодні столицю накрила пилова буря.
Раніше повідомлялося, що пилова буря, що трапилась сьогодні в столиці, може нести за собою чимало загроз, зокрема і для здоров’я людей.