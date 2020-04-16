Пилова буря ніякої хімічної та радіологічної загрози не несе - Укргідрометцентр

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Причиною пилової бурі у столиці стало посилення швидкості вітру, а через тривалу відсутність опадів та пересушування ґрунту, його верхні шари видувалися поривами вітру і переміщувалися в приземному шарі атмосферного повітря. Про це повідомив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда, передає УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у місті Києві.