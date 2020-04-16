Пилова буря несе загрозу здоров’ю: киянам радять лишатись вдома

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Пилова буря, що трапилась сьогодні в столиці, може нести за собою чимало загроз, зокрема і для здоров'я людей. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив депутат Київради та голова постійної комісії з питань екологічної політики Костянтин Яловий, передає УНН.