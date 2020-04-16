Пилова буря несе загрозу здоров’ю: киянам радять лишатись вдома

ukru
16:58 • 50314 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 125303 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 218411 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 220783 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 222391 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 215105 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 187568 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185163 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 145615 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150051 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
 м/с
52 %
758 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

20 березня, 10:29 • 105718 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 139920 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 147192 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 124960 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 238854 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 218428 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 220800 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 222405 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 215117 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 187576 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 30645 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

15:08 • 10538 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 124960 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 139920 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 111225 перегляди
Актуальне
Пилова буря несе загрозу здоров’ю: киянам радять лишатись вдома

Пилова буря несе загрозу здоров’ю: киянам радять лишатись вдома

Київ • УНН

 • 29697 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Пилова буря, що трапилась сьогодні в столиці, може нести за собою чимало загроз, зокрема і для здоров'я людей. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив депутат Київради та голова постійної комісії з питань екологічної політики Костянтин Яловий, передає УНН.

"Пилова буря – незвичне для Києва явище. Звідки воно? Те, що зараз спостерігаємо у Києві та області, – результат вітрової ерозії ґрунтів", - написав депутат.

З його слів, це явище спричинене тривалою відсутністю опадів, в тому числі й снігу взимку - верхня частина ґрунту зараз пересушена, тож пориви вітру, які складають 7-12 метрів за секунду, розносять верхній шар сухої землі на великі відстані.

"До чого це може призвести?
- Нашкодити зеленим насадженням. Вітер переносить частинки ґрунту, які мають інший склад, ніж в зелених зонах Києва, вони більш засолені. Це вплине на ріст дерев і рослин, для яких такий склад землі не підходить.

- Зниження врожайності. Сільськогосподарські землі пересушені, а вітер здуває родючий шар ґрунту.

- Загрози здоров’ю людей. Зараз в повітрі підвищена концентрація дрібнодисперсних частинок пилу. Також повітря може бути забруднене хімікатами, якими обробляються поля", - написав Яловий.

Поки пилова буря не закінчилась, він закликав всіх жителів Києва за можливості лишатись вдома, а також щільно закрити всі вікна до моменту, коли вітер стихне.

Він також порадив у разі, якщо є нагальна потреба вийти, то крім маски вдягнути ще і окуляри, щоб пил не потрапив в очі.

"Укргідрометцентр прогнозує дощі 20-21 квітня. Це дозволить зволожити ґрунти і зменшити концентрацію пилу в повітрі. Але внаслідок зміни клімату і, відповідно, малої кількості опадів, пилові бурі будуть повторюватися", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні столицю накрила пилова буря.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$234.86
Brent
$71.96
Bitcoin
$84,071.40
S&P 500
$5,657.68
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,048.46
Ethereum
$1,970.68