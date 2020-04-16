Пилова буря несе загрозу здоров’ю: киянам радять лишатись вдома
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Пилова буря, що трапилась сьогодні в столиці, може нести за собою чимало загроз, зокрема і для здоров'я людей. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив депутат Київради та голова постійної комісії з питань екологічної політики Костянтин Яловий, передає УНН.
"Пилова буря – незвичне для Києва явище. Звідки воно? Те, що зараз спостерігаємо у Києві та області, – результат вітрової ерозії ґрунтів", - написав депутат.
З його слів, це явище спричинене тривалою відсутністю опадів, в тому числі й снігу взимку - верхня частина ґрунту зараз пересушена, тож пориви вітру, які складають 7-12 метрів за секунду, розносять верхній шар сухої землі на великі відстані.
"До чого це може призвести?
- Нашкодити зеленим насадженням. Вітер переносить частинки ґрунту, які мають інший склад, ніж в зелених зонах Києва, вони більш засолені. Це вплине на ріст дерев і рослин, для яких такий склад землі не підходить.
- Зниження врожайності. Сільськогосподарські землі пересушені, а вітер здуває родючий шар ґрунту.
- Загрози здоров’ю людей. Зараз в повітрі підвищена концентрація дрібнодисперсних частинок пилу. Також повітря може бути забруднене хімікатами, якими обробляються поля", - написав Яловий.
Поки пилова буря не закінчилась, він закликав всіх жителів Києва за можливості лишатись вдома, а також щільно закрити всі вікна до моменту, коли вітер стихне.
Він також порадив у разі, якщо є нагальна потреба вийти, то крім маски вдягнути ще і окуляри, щоб пил не потрапив в очі.
"Укргідрометцентр прогнозує дощі 20-21 квітня. Це дозволить зволожити ґрунти і зменшити концентрацію пилу в повітрі. Але внаслідок зміни клімату і, відповідно, малої кількості опадів, пилові бурі будуть повторюватися", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні столицю накрила пилова буря.