Пылевая буря несет угрозу здоровью: киевлянам советуют оставаться дома
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Пылевая буря, которая случилась сегодня в столице, может нести за собой немало угроз, в том числе и для здоровья людей. Об этом на своей странице в Facebook заявил депутат Киевсовета и глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой, передает УНН.
"Пылевая буря - необычное для Киева явление. Откуда оно? То, что сейчас наблюдаем в Киеве и области - результат ветровой эрозии почв", - написал депутат.
По его словам, это явление вызвано длительным отсутствием осадков, в том числе и снега зимой - верхняя часть почвы сейчас пересушена, поэтому порывы ветра, которые составляют 7-12 метров в секунду, разносят верхний слой сухой земли на большие расстояния.
"К чему это может привести?
- Навредить зеленым насаждениям. Ветер переносит частицы почвы, которые имеют другой состав, чем в зеленых зонах Киева, они более засолены. Это повлияет на рост деревьев и растений, для которых такой состав земли не подходит.
- Снижение урожайности. Сельскохозяйственные земли пересушенные, а ветер сдувает плодородный слой почвы.
- Угрозы здоровью людей. Сейчас в воздухе повышенная концентрация мелкодисперсных частиц пыли. Также воздух может быть загрязнен химикатами, которыми обрабатываются поля", - написал Яловой.
Пока пылевая буря не закончилась, он призвал всех жителей Киева по возможности оставаться дома, а также плотно закрыть все окна до момента, когда ветер стихнет.
Он также посоветовал в случае, если есть необходимость выйти, то кроме маски надеть еще и очки, чтобы пыль не попал в глаза.
"Укргидрометцентр прогнозирует дожди 20-21 апреля. Это позволит увлажнить почву и уменьшить концентрацию пыли в воздухе. Но в результате изменения климата и, соответственно, малого количества осадков, пылевые бури будут повторяться", - добавил он.
Напомним, сегодня столицу накрыла пыльная буря.