Пылевая буря несет угрозу здоровью: киевлянам советуют оставаться дома

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Пылевая буря, которая случилась сегодня в столице, может нести за собой немало угроз, в том числе и для здоровья людей. Об этом на своей странице в Facebook заявил депутат Киевсовета и глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой, передает УНН.