Пилоты Lufthansa начали двухдневную забастовку
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Пилоты авиакомпании Lufthansa с полуночи среды начали двухдневную забастовку, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Решение о том, что забастовка будет продлена еще на один день накануне вечером приняли в профсоюзе Vereinigung Cockpit, представляющем интересы пилотов компании. Таким образом, забастовка продлится до 23 часов 59 минут четверга, 24 ноября.
Только 23 ноября забастовка затронет около 100 тысяч пассажиров, будет отменено 876 из примерно 3 тысяч рейсов. Сколько рейсов будет отменено 24 ноября, пока неизвестно. Забастовка не распространяется на дочерние компании Lufthansa - Eurowings, Austrian Airlines, SWISS и Brussels Airlines.
Из-за забастовки пилотов Lufthansa 23 ноября отменят рейсы самолетов из Киева в Мюнхен и Франкфурт и обратно .
Авиакомпания обжаловала запланированную забастовку в суде Франкфурта-на-Майне, однако суд первой инстанции вынес решение в пользу бастующих. Впоследствии суд высшей инстанции отклонил и апелляцию авиакомпании. В Lufthansa ввели специальное расписание полетов на 23 ноября и готовят аналогичные меры на следующий день.
Забастовка была инициирована из-за конфликта по зарплате пилотов. Профсоюз требует увеличить оплату труда 5400 пилотам.
Главное требование - повышение зарплаты на 3,7% ежегодно, начиная еще с 2012 года. Lufthansa предлагает только 2,5% ежегодного увеличения за шестилетний период, до 2019 года. Текущая забастовка - уже 14-я с апреля 2014 года.