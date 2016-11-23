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Пілоти Lufthansa розпочали дводенний страйк

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Пілоти авіакомпанії Lufthansa з опівночі середи розпочали дводенний страйк, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Пілоти Lufthansa розпочали дводенний страйк

Рішення про те, що страйк буде подовжено ще на один день напередодні ввечері ухвалили в профспілці Vereinigung Cockpit, яка представляє інтереси пілотів компанії. Таким чином, страйк триватиме до 23 години 59 хвилин четверга, 24 листопада.

Лише 23 листопада страйк зачепить близько 100 тисяч пасажирів, буде скасовано 876 з приблизно 3 тисяч рейсів. Скільки рейсів буде скасовано 24 листопада, поки невідомо. Страйк не поширюється на дочірні компанії Lufthansa - Eurowings, Austrian Airlines, SWISS та Brussels Airlines.

Через страйк пілотів Lufthansa 23 листопада скасують рейси літаків з Києва до Мюнхена й Франкфурта та у зворотньому напрямку.

Авіакомпанія оскаржила запланований страйк в суді Франкфурта-на-Майні, однак суд першої інстанції виніс рішення на користь страйкарів. Згодом суд вищої інстанції відхилив і апеляцію авіакомпанії. У Lufthansa запровадили спеціальний розклад польотів 23 листопада та готують аналогічні заходи на наступний день.

Страйк було ініційовано через конфлікт щодо зарплати пілотів. Профспілка вимагає збільшити оплату праці 5400 пілотів.

Головна вимога - підвищення зарплати на 3,7% щорічно, починаючи ще з 2012 року. Lufthansa пропонує лише 2,5% щорічного збільшення за шестирічний період, до 2019 року. Поточний страйк - вже 14-й з квітня 2014 року.

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