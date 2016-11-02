Пик подачи электронных деклараций пришелся на 28 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Больше всего электронных деклараций было подано чиновниками в единый реестр 28 октября - 36 097 документов. Об этом свидетельствуют данные инфографики, обнародованной НАПК на своей странице в Facebook, передает УНН.
Национальное агентство по предупреждению коррупции обнародовало статистические данные и динамику наполнения Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Так, согласно данным, за период с 1 сентября по 16 октября было подано 10 493 документов, из них 8232 ежегодных электронных деклараций. С 17 октября по 23 октября было зарегистрировано 15 946 документов, из них 14 416 ежегодных е-деклараций. Больше всего документов было подано в период с 24 по 30 октября - 91 619, из них ежегодных е-деклараций 80620.
Пик подачи электронных деклараций пришелся на пятницу 28 октября. В этот день, последний рабочий перед завершением срока первого этапа е-декларирования, было подано 36 097 документов. В последний день, воскресенье 30 октября, было зарегистрировано 5910 деклараций.