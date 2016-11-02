Пик подачи электронных деклараций пришелся на 28 октября

Национальное агентство по предупреждению коррупции обнародовало статистические данные и динамику наполнения Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Так, согласно данным, за период с 1 сентября по 16 октября было подано 10 493 документов, из них 8232 ежегодных электронных деклараций. С 17 октября по 23 октября было зарегистрировано 15 946 документов, из них 14 416 ежегодных е-деклараций. Больше всего документов было подано в период с 24 по 30 октября - 91 619, из них ежегодных е-деклараций 80620.

Пик подачи электронных деклараций пришелся на пятницу 28 октября. В этот день, последний рабочий перед завершением срока первого этапа е-декларирования, было подано 36 097 документов. В последний день, воскресенье 30 октября, было зарегистрировано 5910 деклараций.