Пік подачі електронних декларацій прийшовся на 28 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Найбільше електронних декларацій було подано чиновниками до єдиного реєстру 28 жовтня – 36 097 документів. Про це свідчать дані інфографіки, оприлюдненої НАЗК на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило статистичні дані та динаміку наповнення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Так, згідно з даними, за період з 1 вересня по 16 жовтня було подано 10 493 документів, з них 8232 щорічних електронних декларацій. З 17 жовтня по 23 жовтня було зареєстровано 15 946 документів, з них 14 416 щорічних е-декларацій. Найбільше документів було подано у період з 24 по 30 жовтня — 91 619, з них щорічних е-декларацій 80 620.
Пік подачі електронних декларацій прийшовся на п’ятницю 28 жовтня. У цей день, останній робочий перед завершенням терміну першого етапу е-декларування, було подано 36 097 документів. В останній день, неділю 30 жовтня, було зареєстровано 5910 декларацій.