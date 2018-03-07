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Таблетки с эффектом физических упражнений: ученые анонсировали новое лекарство от ожирения

Таблетки с эффектом физических упражнений: ученые анонсировали новое лекарство от ожирения

Киев  •  УНН

 • 22154 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Ученые Института биологических исследований Солка в Калифорнии, США, проводят испытания химических соединений, воздействующих на организм человека, вызывая такие же реакции, как и занятия фитнесом, передает УНН со ссылкой на издание Science Alert.

Как поясняет издание, для людей, страдающих мышечные заболевания и двигательные расстройства, пациентов с ожирением и людей после хирургических операций выполнять физические упражнения крайне трудно.

Для помощи таким пациентам, ученые начали разработку препаратов, которые будут стимулировать организм к воспроизводству эффекта упражнений без каких-либо физических нагрузок.

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С этой целью еще в 2007 году исследователи Института биологических исследований Солка начались испытания химического состава, более известного как вещество 516, которое имитирует эффекты, вызванные физическими упражнениями, вызывая специфическую генетическую схему, которая способствует сжиганию жиров в мышечных клетках.

Ученые изучают и другие соединения, например соединение 14, которое заставляет клетки расщеплять углеводы для производства энергии.

Испытания препарата с соединением на мышах показало улучшение у подопытных восприимчивости организма к глюкозе и снижение массы тела. На людях испытания препарата пока не проводились.

Несмотря на перспективы и актуальность подобных препаратов, ученые все же опасаются, что массовая разработка лекарств может привести к злоупотреблению, к примеру, среди искателей легкого способа потерять вес и у спортсменов.

Отмечается, что экспериментальная версия 516 уже запрещена Всемирным антидопинговым агентством.

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