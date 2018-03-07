Пігулки з ефектом фізичних вправ: вчені анонсували нові ліки від ожиріння

КИЇВ. 7 березня. УНН. Вчені Інституту біологічних досліджень Солка в Каліфорнії, США, проводять випробування хімічних сполук, що впливають на організм людини, викликаючи такі ж реакції, як і зайняття фітнесом, передає УНН з посиланням на видання Science Alert.