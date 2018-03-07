Пігулки з ефектом фізичних вправ: вчені анонсували нові ліки від ожиріння

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Вчені Інституту біологічних досліджень Солка в Каліфорнії, США, проводять випробування хімічних сполук, що впливають на організм людини, викликаючи такі ж реакції, як і зайняття фітнесом, передає УНН з посиланням на видання Science Alert.

Як пояснює видання, для людей, які страждають на м'язові захворювання та рухові розлади, пацієнтів з ожирінням та людей після хірургічних операцій виконувати фізичні вправи вкрай важко.

Для допомоги таким пацієнтам, вчені почали розробку препаратів, що стимулюватимуть організм до відтворення ефекту вправ без будь-яких фізичних навантажень.

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З цією метою ще у 2007 році дослідники Інституту біологічних досліджень Солка почали випробувати хімічний состав, більш відомий як речовина 516, що імітує ефекти, викликані фізичними вправами, викликаючи специфічну генетичну схему, що сприяє спалюванню жирів в м'язових клітинах.

Вчені вивчають й інші сполуки, наприклад сполуку 14, яка змушує клітини розщеплювати вуглеводи для виробництва енергії.

Випробування препарату зі сполукою на мишах показало покращення у піддослідних сприйнятливості організму до глюкози і зменшення маси тіла. На людях випробування препарату поки не проводилися.

Не зважаючи на перспективи та актуальність подібних препаратів, вчені все ж побоюються, що масова розробка ліків може призвести до зловживання, приміром, серед шукачів легкого способу втратити вагу та у спортсменів.

Зазначається, що експериментальна версія 516 вже заборонена Всесвітнім антидопінговим агентством.

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