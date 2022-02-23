Повышение ренты на газ: комитет одобрил доработанный законопроект
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал доработанный законопроект № 7038-д о повышении ренты на газ. Об этом сообщил нардеп от "Голоса", первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк в среду, сообщает УНН.
Цитата:
“Налоговый комитет принял доработанный законопроект 7038-д про повышение ренты на газ”, — написал Железняк в своем Telegram-канале.
Детали
По его словам, Минфин утверждает, что ожидаемо добавится 30,6 млрд на армию. Еще 87,7 млрд от НАК “Нафтогаз”, но они пойдут на него же в рамках спецобязательств.
“За” — 22, “Воздержались” — 3, “Против” — 2“, — добавил Железняк.
Также он отметил, что Кабмин “видит”, что 5 млрд грн пойдет на “єПідтримку” (или “єБабусю”). ” Но это уже к бюджетному комитету", — написал Железняк.
Дополнение
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев зарегистрировал ранее законопроект о повышении налога на добычу украинского природного газа (ренты) в три раза — с 14-29% до 54-69% в зависимости от скважины.