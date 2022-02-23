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Підвищення ренти на газ: комітет схвалив доопрацьований законопроект

Підвищення ренти на газ: комітет схвалив доопрацьований законопроект

Київ • УНН

 • 80479 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав доопрацьований законопроект № 7038-д про підвищення ренти на газ. Про це повідомив нардеп від "Голосу", перший заступник голови комітету Ярослав Железняк у середу, повідомляє УНН.

Цитата:

“Податковий комітет прийняв доопрацьований законопроект 7038-д про підвищення ренти на газ”, — написав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Деталі

За його словами, Мінфін стверджує, що очікувано додасться 30,6 млрд на армію. Ще 87,7 млрд від НАК “Нафтогаз”, але вони підуть на нього ж у межах спецзобов’язань.

“За” — 22, “Утрималися” — 3, “Проти” — 2“, — додав Железняк.

Також він зазначив, що Кабмін “бачить”, що 5 млрд грн піде на “єПідтримку” (або “єБабусю”). “Але це вже до бюджетного комітету”, — написав Железняк.

Доповнення

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев зареєстрував раніше законопроект про підвищення податку на видобуток українського природного газу (ренти) утричі — з 14-29% до 54-69% залежно від свердловини.

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