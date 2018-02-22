Повышение квалификации до сентября пройдут 22 тыс. учителей - Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Повышение квалификации пройдут 22 тысячи учителей до сентября в связи с утверждением Государственного стандарта начального образования. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на брифинге журналистам в Сумах, передает УНН.
"Вчера был утвержден стандарт начальной школы, который начнет действовать с 1 сентября 2018 года. Мы за это время проведем повышения квалификации 22 тыс. учителей", - отметил он.
В.Гройсман убежден, что с 1 сентября этого года начальная школа будет более качественной с точки зрения образования и среды.
Напомним, 21 февраля Кабинет министров Украины утвердил Государственный стандарт начального образования.