Повышение квалификации до сентября пройдут 22 тыс. учителей - Гройсман

"Вчера был утвержден стандарт начальной школы, который начнет действовать с 1 сентября 2018 года. Мы за это время проведем повышения квалификации 22 тыс. учителей", - отметил он.

В.Гройсман убежден, что с 1 сентября этого года начальная школа будет более качественной с точки зрения образования и среды.

Напомним, 21 февраля Кабинет министров Украины утвердил Государственный стандарт начального образования.