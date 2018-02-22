Підвищення кваліфікації до вересня пройдуть 22 тис. вчителів - Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Підвищення кваліфікації пройдуть 22 тисячі вчителів до вересня у зв’язку із затвердженням Державного стандарту початкової освіти. Про це сьогодні сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на брифінгу журналістам у Сумах, передає УНН.
“Вчора був затверджений стандарт початкової школи, який почне діяти з 1 вересня 2018 року. Ми за цей час проведемо підвищення кваліфікації 22 тис. вчителів”, — зазначив він.
В.Гройсман переконаний, що з 1 вересня цього року початкова школа буде більш якісною з точки зору освіти і середовища.
Нагадаємо, 21 лютого Кабінет міністрів України затвердив Державний стандарт початкової освіти.