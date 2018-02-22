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Підвищення кваліфікації до вересня пройдуть 22 тис. вчителів - Гройсман

Підвищення кваліфікації до вересня пройдуть 22 тис. вчителів - Гройсман

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Підвищення кваліфікації пройдуть 22 тисячі вчителів до вересня у зв’язку із затвердженням Державного стандарту початкової освіти. Про це сьогодні сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на брифінгу журналістам у Сумах, передає УНН.

“Вчора був затверджений стандарт початкової школи, який почне діяти з 1 вересня 2018 року. Ми за цей час проведемо підвищення кваліфікації 22 тис. вчителів”, — зазначив він.

В.Гройсман переконаний, що з 1 вересня цього року початкова школа буде більш якісною з точки зору освіти і середовища.

Нагадаємо, 21 лютого Кабінет міністрів України затвердив Державний стандарт початкової освіти.

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