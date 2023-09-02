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Подтверждено 386 фактов усыновления депортированных украинский детей россиянами - омбудсмен

Подтверждено 386 фактов усыновления депортированных украинский детей россиянами - омбудсмен

Киев • УНН

 • 428699 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что подтвержден факт усыновления 386 украинских детей, депортированных в рф. Об этом Дмитрий Лубинец сказал в эфире телемарафона, пишет УНН.

Цитата 

"У нас есть подтвержденные данные о 386 детях. Установлен факт, что они были помещены в российской семье, и по ним либо началась процедура, либо завершилась процедура усыновления", — отметил Лубинец.

Омбудсман отметил, что важно разделять терминологию, потому что есть нюансы в том, это усыновление или, например, временная опека.

"Вот помните, мария львова-белова на встрече с владимиром путиным сама заявила, что усыновила ребенка из Украины. Она сама признала, что она совершила преступление. Потому что усыновление детей стран, которые находятся в состоянии международного военного конфликта, а это так называется война, согласно международному гуманитарному праву, запрещается", — добавил Дмитрий Лубинец.

Уполномоченный сказал, что после получения ордера на арест со стороны Международного уголовного суда, мария львова-юэлова заявила, что не усыновляла украинского ребенка, а якобы взяла его под временную защиту.

"Для нас очень важны эти сроки, нам очень важно устанавливать именно юридический факт, что россияне усыновляют украинских детей. Тогда это четко подпадает под признаки военного преступления геноцида, которое должно быть трактовано как военное преступление, которое совершает высшее военно-политическое руководство рф. и этим мы занимаемся", — объяснил Лубинец.

Напомним

Только за последнюю неделю удалось вернуть 11 наших детей, которых похитили россияне. 

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