Підтверджено 386 фактів усиновлення депортованих український дітей росіянами - омбудсман

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"У нас є підтверджені дані про 386 дітей. Встановлений факт, що вони були поміщені в російській сім'ї, і по них або розпочалась процедура, або завершилась процедура всиновлення", — зазначив Лубінець.

Омбудсман зауважив, що важливо розділяти термінологію, бо є нюанси у тому, чи це усиновлення, чи, наприклад, тимчасова опіка.

"От пам'ятаєте, марія львова-бєлова на зустрічі з володимиром путіним сама заявила, що всиновила дитину з України. Вона сама визнала, що вона скоїла злочин. Бо всиновлення дітей країн, які перебувають в стані міжнародного воєнного конфлікту, а це так називається війна, згідно з міжнародним гуманітарним правом, забороняється", — додав Дмитро Лубінець.

Уповноважений сказав, що після отримання ордера на арешт з боку Міжнародного кримінального суду, марія львова-юєлова заявила, що не всиновлювала українську дитину, а начебто взяла її під тимчасовий захист.

"Для нас дуже важливі ці терміни, нам дуже важливо встановлювати саме юридичний факт, що росіяни всиновлюють українських дітей. Тоді це чітко підпадає під ознаки воєнного злочину геноциду, який повинен бути трактований як воєнний злочин, який робить вище військово-політичне керівництво РФ.І цим ми займаємося", — пояснив Лубінець.

Нагадаємо

Лише за останній тиждень вдалося повернути 11 наших дітей, яких викрали росіяни.