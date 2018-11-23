Поддержка талантов - инвестиции в будущее, - вице-президент "Киевгорстроя" о Детском Евровидение

"Социальная ответственность - фундамент успеха компании", - уверена Новохацкая.

По ее словам, "Киевгорстрой" - это не только история о строительстве в большом городе. Это еще и большая истории ответственности предприятия и хорошая инвестиция в будущее.

"У нас есть несколько проектов, которые мы поддерживаем. Это и детдом "Малятко", с которым сотрудничаем три десятилетия, и юный альпинист Ярослав Ткач из Кременчуга, который собрал, кажется, уже все награды мира, и ветераны предприятия, которые строили послевоенный Киев, они на пожизненном содержании. А наша команда по мини-футболу! Только на днях завершился чемпионат, в котором спортсмены доказали, что равных им нет. С логотипом "Киевгорстроя на форме выходит на ринг боксер Евгений Барабанов. Ну и вот теперь поможем Дарине. Как часто подчеркивает президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, талантам действительно нужно помогать, потому что хитрые и наглее сами пробьются", - сказала вице-президент.

Светлана Новохацкая считает такую ​​поддержку важной для страны в целом.

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"Поддерживая сегодня талантливых детей, молодежь, мы инвестируем на перспективу. Ведь каждая их победа - это и победа "Киевгорстроя", это и победа Украины. Они ездят по миру, выступают на соревнованиях, конкурсах, выигрывают матчи и несут славу строительного холдинга. Считайте, что это наши сегодняшние послы будущего", - считает Новохацкая.

Она напомнила, что это Детское Евровидение состоится уже в это воскресенье.

Дарина Красновецькая

"Есть определенные проблемы с финансированием Общественного вещателя, поэтому трансляция нуждалась финансовой поддержке от бизнеса. Наша девочка выступает под первый номером. Открывать конкурс - это не только трудно, но и очень ответственно. Хочется верить, что именно первый номер Дарины станет победным и принесет ей первое место, а Украине - право принимать этот конкурс в следующем году у нас, в Киеве. И мы все можем ей помочь в этом. Ведь в отличие от взрослого Евровидения, на детском можно и нужно голосовать за нашу участницу", - считает Новохацкая.

Она подчеркнула, что юной участница имеет волю победы и ей необходима наша поддержка.

Напомним, финал конкурса будет транслироваться в прямом эфире на общенациональных каналах общественного вещания UA: ПЕРВЫЙ, а также на сайте junior.eurovision.ua и странице UA:ПЕРВЫЙ в Facebook 25 ноября в 17:00. Украинская участница будет выступать первой.