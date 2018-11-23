Поддержка талантов - инвестиции в будущее, - вице-президент "Киевгорстроя" о Детском Евровидение

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 100464 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 106645 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 142282 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 139171 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133653 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127046 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 166566 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117994 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141572 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145368 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский ждет доклад Умерова о новых пакетах поддержки: прежде всего ПВО

Зеленский ждет доклад Умерова о новых пакетах поддержки: прежде всего ПВО

8 марта, 19:05 • 32799 просмотра
ВСУ показали ликвидацию российских спецназовцев на газопроводе возле Суджи

ВСУ показали ликвидацию российских спецназовцев на газопроводе возле Суджи

8 марта, 20:11 • 19364 просмотра
Покровский и Курский направления в эпицентре боевых действий - Генштаб ВСУ о ситуации на фронте

Покровский и Курский направления в эпицентре боевых действий - Генштаб ВСУ о ситуации на фронте

8 марта, 21:14 • 23822 просмотра
Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

8 марта, 22:28 • 29111 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

01:52 • 56234 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 131209 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 166566 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 176809 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 187802 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 245370 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 142282 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 102140 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 106516 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 109190 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 108666 просмотра
Актуальное
Поддержка талантов - инвестиции в будущее, - вице-президент "Киевгорстроя" о Детском Евровидение

Поддержка талантов - инвестиции в будущее, - вице-президент "Киевгорстроя" о Детском Евровидение

Киев  •  УНН

 • 5764 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В этом году "Киевгорстрой" стал партнером трансляции детского Евровидения. Конкурс пройдет 25 ноября во Минске (Беларусь). Украину представляет 11-летняя Дарина Красновецькая. Вице-президент компании Светлана Новохацкая рассказала, почему застройщик поддержал маленькую певицу и или почему социальные проекты такие важные для "Киевгорстроя", пишет УНН.

"Социальная ответственность - фундамент успеха компании", - уверена Новохацкая.

По ее словам, "Киевгорстрой" - это не только история о строительстве в большом городе. Это еще и большая истории ответственности предприятия и хорошая инвестиция в будущее.

"У нас есть несколько проектов, которые мы поддерживаем. Это и детдом "Малятко", с которым сотрудничаем три десятилетия, и юный альпинист Ярослав Ткач из Кременчуга, который собрал, кажется, уже все награды мира, и ветераны предприятия, которые строили послевоенный Киев, они на пожизненном содержании. А наша команда по мини-футболу! Только на днях завершился чемпионат, в котором спортсмены доказали, что равных им нет. С логотипом "Киевгорстроя на форме выходит на ринг боксер Евгений Барабанов. Ну и вот теперь поможем Дарине. Как часто подчеркивает президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, талантам действительно нужно помогать, потому что хитрые и наглее сами пробьются", - сказала вице-президент.

Светлана Новохацкая считает такую ​​поддержку важной для страны в целом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня стартует голосование на детском Евровидении

"Поддерживая сегодня талантливых детей, молодежь, мы инвестируем на перспективу. Ведь каждая их победа - это и победа "Киевгорстроя", это и победа Украины. Они ездят по миру, выступают на соревнованиях, конкурсах, выигрывают матчи и несут славу строительного холдинга. Считайте, что это наши сегодняшние послы будущего", - считает Новохацкая.

Она напомнила, что это Детское Евровидение состоится уже в это воскресенье.

Дарина Красновецькая

"Есть определенные проблемы с финансированием Общественного вещателя, поэтому трансляция нуждалась финансовой поддержке от бизнеса. Наша девочка выступает под первый номером. Открывать конкурс - это не только трудно, но и очень ответственно. Хочется верить, что именно первый номер Дарины станет победным и принесет ей первое место, а Украине - право принимать этот конкурс в следующем году у нас, в Киеве. И мы все можем ей помочь в этом. Ведь в отличие от взрослого Евровидения, на детском можно и нужно голосовать за нашу участницу", - считает Новохацкая.

Она подчеркнула, что юной участница имеет волю победы и ей необходима наша поддержка.

Напомним, финал конкурса будет транслироваться в прямом эфире на общенациональных каналах общественного вещания UA: ПЕРВЫЙ, а также на сайте junior.eurovision.ua и странице UA:ПЕРВЫЙ в Facebook 25 ноября в 17:00. Украинская участница будет выступать первой.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Культура

Обратиться по вопросам размещения рекламы