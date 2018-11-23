Підтримка талантів — інвестиція в майбутнє, — віце-президент “Київміськбуду” про Дитяче Євробачення

ukru
Ексклюзив
07:02 • 44641 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 192927 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 492692 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 477884 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 462905 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 460478 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 330565 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 268240 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 529475 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 178882 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
8.1 м/с
72 %
754 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23 березня, 23:46 • 100641 перегляди
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 91480 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 96926 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

03:55 • 88806 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 76704 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 44651 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 447079 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 529480 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 453617 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 402832 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 173946 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 170682 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 171018 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 165221 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 168116 перегляди
Актуальне
Підтримка талантів — інвестиція в майбутнє, — віце-президент “Київміськбуду” про Дитяче Євробачення

Підтримка талантів — інвестиція в майбутнє, — віце-президент “Київміськбуду” про Дитяче Євробачення

Київ • УНН

 • 5772 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Цього року “Київміськбуд” став партнером трансляції дитячого Євробачення. Конкурс пройде 25 листопада у Мінську (Білорусь). Україну представляє 11-річна Даріна Красновецька. Віце-президент компанії Світлана Новохацька розповіла, чому забудовник підтримав маленьку співачку і чи чому соціальні проекти такі важливі для “Київміськбуду”, пише УНН.

“Соціальна відповідальність — фундамент успіху компанії”, — впевнена Новохацька.

За її словами, “Київміськбуд” — це не тільки історія про будівництво у великому місті. Це ще й велика історії відповідальності підприємства і гарна інвестиція у майбутнє.

“У нас є кілька проектів, які ми підтримуємо. Це і дитбудинок “Малятко”, з яким співпрацюємо три десятиліття, і юний альпініст Ярослав Ткач із Кременчука, який зібрав, здається, вже всі нагороди світу, і ветерани підприємства, які зводили післявоєнний Київ, вони на довічному утриманні. А наша команда з міні-футболу! Тільки на днях завершився чемпіонат, у якому спортсмени довели, що рівних їм немає. З логотипом “Київміськбуду на формі виходить на ринг боксер Євген Барабанов. Ну і от тепер допоможемо Даріні. Як часто підкреслює президент „Київміськбуду“ Ігор Кушнір, талантам дійсно потрібно допомагати, бо хитріші і нагліші самі проб’ються”, — сказала віце-президент.

Світлана Новохацька вважає таку підтримку важливою для країни загалом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сьогодні стартує голосування на дитячому Євробаченні

“Підтримуючи сьогодні талановитих дітей, молодь, ми інвестуємо на перспективу. Адже кожна їх перемога — це і перемога „Київміськбуду“, це і перемога України. Вони їздять по світу, виступають на змаганнях, конкурсах, виграють матчі і несуть славу будівельного холдингу. Вважайте, що це наші сьогоднішні амбасадори майбутнього”, — вважає Новохацька.

Вона нагадала, що то Дитяче Євробачення відбудеться вже цієї неділі.

Даріна Красновецька

“Є певні проблеми з фінансування Суспільного мовника, тому трансляція потребувала фінансової підтримки від бізнесу. Наша дівчинка виступає під перший номером. Відкривати конкурс — це не тільки важко, а й дуже відповідально. Хочеться вірити, що саме перший номер Даріни стане переможним і принесе їй перше місце, а Україні — право приймати цей конкурс наступного року у нас, у Києві. І ми всі можемо їй допомогти у цьому. Адже на відміну від дорослого Євробачення, на дитячому можна і треба голосувати за нашу учасницю”, — вважає Новохацька.

Вона підкреслила, що юна учасниця має силу до перемоги та їй потрібна наша підтримка.

Нагадаємо, фінал конкурсу транслюватиметься наживо на загальнонаціональних каналах суспільного мовлення UA: ПЕРШИЙ, а також на сайті junior.eurovision.ua і сторінці UA: ПЕРШИЙ у Facebook 25 листопада о 17:00. Українська учасниця виступатиме першою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Культура

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.60
Bitcoin
$87,115.80
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.41
Золото
$3,056.49
Ethereum
$2,066.39