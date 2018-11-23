Підтримка талантів — інвестиція в майбутнє, — віце-президент “Київміськбуду” про Дитяче Євробачення

“Соціальна відповідальність — фундамент успіху компанії”, — впевнена Новохацька.

За її словами, “Київміськбуд” — це не тільки історія про будівництво у великому місті. Це ще й велика історії відповідальності підприємства і гарна інвестиція у майбутнє.

“У нас є кілька проектів, які ми підтримуємо. Це і дитбудинок “Малятко”, з яким співпрацюємо три десятиліття, і юний альпініст Ярослав Ткач із Кременчука, який зібрав, здається, вже всі нагороди світу, і ветерани підприємства, які зводили післявоєнний Київ, вони на довічному утриманні. А наша команда з міні-футболу! Тільки на днях завершився чемпіонат, у якому спортсмени довели, що рівних їм немає. З логотипом “Київміськбуду на формі виходить на ринг боксер Євген Барабанов. Ну і от тепер допоможемо Даріні. Як часто підкреслює президент „Київміськбуду“ Ігор Кушнір, талантам дійсно потрібно допомагати, бо хитріші і нагліші самі проб’ються”, — сказала віце-президент.

Світлана Новохацька вважає таку підтримку важливою для країни загалом.

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“Підтримуючи сьогодні талановитих дітей, молодь, ми інвестуємо на перспективу. Адже кожна їх перемога — це і перемога „Київміськбуду“, це і перемога України. Вони їздять по світу, виступають на змаганнях, конкурсах, виграють матчі і несуть славу будівельного холдингу. Вважайте, що це наші сьогоднішні амбасадори майбутнього”, — вважає Новохацька.

Вона нагадала, що то Дитяче Євробачення відбудеться вже цієї неділі.

Даріна Красновецька

“Є певні проблеми з фінансування Суспільного мовника, тому трансляція потребувала фінансової підтримки від бізнесу. Наша дівчинка виступає під перший номером. Відкривати конкурс — це не тільки важко, а й дуже відповідально. Хочеться вірити, що саме перший номер Даріни стане переможним і принесе їй перше місце, а Україні — право приймати цей конкурс наступного року у нас, у Києві. І ми всі можемо їй допомогти у цьому. Адже на відміну від дорослого Євробачення, на дитячому можна і треба голосувати за нашу учасницю”, — вважає Новохацька.

Вона підкреслила, що юна учасниця має силу до перемоги та їй потрібна наша підтримка.

Нагадаємо, фінал конкурсу транслюватиметься наживо на загальнонаціональних каналах суспільного мовлення UA: ПЕРШИЙ, а також на сайті junior.eurovision.ua і сторінці UA: ПЕРШИЙ у Facebook 25 листопада о 17:00. Українська учасниця виступатиме першою.