Поддержка бизнеса: МХП объявил новых победителей в конкурсе бизнес-идей "Делай свое!"

Цитата

“В этот раз независимые эксперты отметили 21 проект из 79. Авторы бизнес-планов готовы открывать пекарни, кондитерские, готовить крем-мед, пастилу, сухофрукты, мясные деликатесы, выращивать деревья и травы, а также лечить и поддерживать здоровье своих клиентов. Нам очень приятно, что проекты разнообразны, а главное то, что их авторы верят в развитие своего бизнеса, а значит и в развитие всего общества и Победу Украины", - говорится в сообщении.

Детали

В Фонде добавили, что конкурс продолжается, так что желающие принять в нем участие еще могут это сделать. Рассмотрение бизнес-планов будет проходить до полного исполнения бюджета, общая сумма которого на начало конкурса составила 3,5 млн грн.

История конкурса

Впервые МХП запустил этот проект в 2016 году и проводил четыре года подряд. За это время было поддержано 250 бизнес-идей на сумму более 11 млн грн.

В 2021 году МХП реализовал этот проект при поддержке правительства Швеции в партнерстве с программой развития ООН в Украине. Это была программа “Усиленное партнерство для устойчивого развития”, а сам конкурс назывался “Село. Шаги к развитию”.

Реализация конкурса

Конкурс “Делай свое” реализуется в следующих областях: Винницкая, Черкасская, Днепропетровская, Киевская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая, Черниговская, Сумская и Волынская области.

Конкурс проводится для тех, кто:

— имеет идею и давно хочет воплотить ее в жизнь;

— имеет дело и нуждается в поддержке;

— оставил оккупированные зоны и поселился в другом, более безопасном месте в Украине;

— является военным, который вернулся из зоны проведения боевых действий, и имеет внутренний ресурс, чтобы начать собственное дело;

— хочет начать собственное дело.

Напомним

Фонд “МХП-Громаді” выделил более 1 млн грн на реализацию идей первых 15 победителей конкурса.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.