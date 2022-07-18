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Підтримка бізнесу: МХП оголосив нових переможців у конкурсі бізнес-ідей “Роби своє!”

Підтримка бізнесу: МХП оголосив нових переможців у конкурсі бізнес-ідей “Роби своє!”

Київ • УНН

 • 196936 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Благодійний фонд “МХП-Громаді” оголосив чергових переможців у конкурсі бізнес-ідей “Роби своє!”. Про це повідомили у пресслужбі Фонду, передає УНН.

Цитата

“Цього разу незалежні експерти відзначили 21 проект із 79. Автори бізнес-планів готові відкривати пекарні, кондитерські, готувати крем-мед, пастилу, сухофрукти, м’ясні делікатеси, вирощувати дерева і трави, а також лікувати та підтримувати здоров’я своїх клієнтів. Нам дуже приємно, що проєкти різноманітні, а головне те, що їхні автори вірять у розвиток свого бізнесу, а значить і в розвиток усієї громади та Перемогу України”, - йдеться у повідомленні.

Деталі

У Фонді додали, що конкурс триває, тож охочі взяти у ньому участь ще можуть це зробити. Розгляд бізнес-планів відбуватиметься до повного виконання бюджету, загальна сума якого на початок конкурсу становила 3,5 млн грн.

Історія конкурсу

Уперше МХП запустив цей проект у 2016 році і проводив його чотири роки поспіль. За цей час було підтримано 250 бізнес-ідей на суму понад 11 млн грн.

У 2021 році МХП реалізував цей проект за підтримки уряду Швеції, у партнерстві із програмою розвитку ООН в Україні. Це була програма “Посилене партнерство задля сталого розвитку”, а сам конкурс мав назву “Село. Кроки до розвитку”.

Реалізація конкурсу

Конкурс “Роби своє” реалізується у наступних областях: Вінницька, Черкаська, Дніпропетровська, Київська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Чернігівська, Сумська та Волинська області.

Конкурс проводиться для тих, хто:

— має ідею і давно хоче втілити її у життя;
— має справу і потребує підтримки;
— залишив окуповані зони і оселився в іншому, більш безпечному місці в Україні;
— є військовим, який повернувся із зони проведення бойових дій, і має внутрішній ресурс, щоб почати власну справу;
— хоче розпочати власну справу.

Нагадаємо

Фонд “МХП-Громаді” виділив понад 1 млн грн на реалізацію ідей перших 15 переможців конкурсу.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.

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