Подтопленными в Херсонской области остаются 60 приусадебных участков
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. В Херсонской области, по состоянию на 7 часоу утром, подтоплений жилых домов нет, остаются подтопленными 60 приусадебных участка. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"По состоянию на 7:00 9 июня подтоплений жилых домов нет, остаются подтопленными 60 приусадебных участков. Для откачки воды привлечены 25 чел. и 7 ед. техники, из них от ГСЧС 9 чел. в/с и 4 ед. техники. В течение суток откачано 4 тыс. 200 м3 воды (всего с начала работ 10 тыс. 500 м3) ", - говорится в сообщении.
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В ДСНС отметили, что пока осадков не наблюдается, уровень воды постепенно спадает.
Напомним, 6 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 150 домохозяйств в с. Новая Маячка Алешковского района.