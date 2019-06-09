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Підтопленими у Херсонській області залишаються 60 присадибних ділянок

Підтопленими у Херсонській області залишаються 60 присадибних ділянок

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. У Херсонській області, станом на 7 годину, підтоплень житлових будинків немає, залишаються підтопленими 60 присадибні ділянки. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.

"Станом на 7 годину 9 червня підтоплень житлових будинків немає, залишаються підтопленими 60 присадибних ділянок. Для відкачування води залучено 25 чол. та 7 од. техніки, з них від ДСНС 9 чол. о/с та 4 од. техніки. Протягом доби відкачано 4 тис. 200 м3 води (всього з початку робіт 10 тис. 500 м3)", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На річках в Україні очікується підйом рівнів води

У ДСНС відзначили, що наразі опадів не спостерігається, рівень води поступово спадає.

Нагадаємо, 6 червня внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 150 дворогосподарств у с. Нова Маячка Олешківського району.

Українські Національні Новини

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