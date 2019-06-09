Підтопленими у Херсонській області залишаються 60 присадибних ділянок
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. У Херсонській області, станом на 7 годину, підтоплень житлових будинків немає, залишаються підтопленими 60 присадибні ділянки. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
"Станом на 7 годину 9 червня підтоплень житлових будинків немає, залишаються підтопленими 60 присадибних ділянок. Для відкачування води залучено 25 чол. та 7 од. техніки, з них від ДСНС 9 чол. о/с та 4 од. техніки. Протягом доби відкачано 4 тис. 200 м3 води (всього з початку робіт 10 тис. 500 м3)", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На річках в Україні очікується підйом рівнів води
У ДСНС відзначили, що наразі опадів не спостерігається, рівень води поступово спадає.
Нагадаємо, 6 червня внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 150 дворогосподарств у с. Нова Маячка Олешківського району.