Подтопленными во Львовской области остаются четыре двора
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Подтопленными в селе Криница во Львовской области остаются четыре двора, подтоплений жилых домов уже нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"По состоянию на 7 часов 24 июня в селе Криница Николаевского района остаются подтопленными 4 (было 72) домохозяйства (без подтоплений жилых домов)", - указали в ведомстве.
Уровень воды постепенно спадает, добавили в ГСЧС.
Напомним, накануне подтопленными из-за ливней во Львовской области оставались 72 двора.