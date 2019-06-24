Подтопленными во Львовской области остаются четыре двора

"По состоянию на 7 часов 24 июня в селе Криница Николаевского района остаются подтопленными 4 (было 72) домохозяйства (без подтоплений жилых домов)", - указали в ведомстве.

Уровень воды постепенно спадает, добавили в ГСЧС.

Напомним, накануне подтопленными из-за ливней во Львовской области оставались 72 двора.