На Львівщині внаслідок злив підтоплено 72 домогосподарства
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Протягом 22 червня внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 72 домогосподарств (у тому числі 1 житлового будинку) у с. Криниця Миколаївського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Станом на 7:00 23 червня залишаються підтопленими 52 домогосподарства (без підтоплень житлових будинків). Рівень води поступово спадає. Евакуація населення не проводилась. Підрозділи ДСНС не залучалися.
Нагадаємо, на Вінниччині і Житомирщині через негоду знеструмлено 65 населених пунктів.