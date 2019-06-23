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На Вінниччині і Житомирщині через негоду знеструмлено 65 населених пунктів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. В ніч з 22 на 23 червня внаслідок ускладнення погодних умов (вітер, дощ, гроза) через спрацювання системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 65 населених пунктів у 2 областях, а саме: Вінницька - 12 та Житомирська – 53. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

На Вінниччині і Житомирщині через негоду знеструмлено 65 населених пунктів

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

22 червня у с. Майдан Вінницького району внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер) частково пошкоджено дахи 11 житлових будинків та 2 приватних господарчих будівель, повалено 3 дерева. Постраждалих внаслідок негоди немає. Для прибирання дерев від ДСНС залучалося 5 чол. о/с та 1 од. техніки.

Місцевими органами влади вживаються заходи щодо ліквідації наслідків негоди.

Нагадаємо, зливи підтопили десятки дворів на Львівщині.

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