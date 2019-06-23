В Винницкой и Житомирской областях из-за непогоды обесточены 65 населенных пунктов

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

22 июня в с. Майдан Винницкого района в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) частично повреждены крыши 11 жилых домов и 2 частных хозяйственных зданий, повалены 3 дерева. Пострадавших в результате непогоды нет. Для уборки деревьев от ГСЧС привлекалось 5 чел. в/с и 1 ед. техники.

Местными органами власти принимаются меры по ликвидации последствий непогоды.

Напомним, ливни подтопили десятки дворов во Львовской области.