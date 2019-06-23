Во Львовской области в результате ливней подтоплены 72 домохозяйства

КИЕВ. 23 июня. УНН. В течение 22 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 72 домохозяйств (в том числе 1 жилого дома) в с. Крыныця Николаевского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.