Підтопленими на Львівщині залишаються чотири двори
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Підтопленими у селі Криниця на Львівщині залишаються чотири двори, підтоплень житлових будинків уже немає. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"Станом на 7 годину 24 червня у селі Криниця Миколаївського району залишаються підтопленими 4 (було 72) домогосподарства (без підтоплень житлових будинків)", - вказали у відомстві.
Рівень води поступово спадає, додали у ДСНС.
Нагадаємо, напередодні підтопленими через зливи на Львівщині залишалися 72 двори.