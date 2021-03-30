Подделывали известную иностранную водку: правоохранители разоблачили производство фальсификата
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Винницкой области разоблачили производство фальсификата шведской водки "Абсолют" на сумму свыше 100 тыс. грн. Об этом сообщили представители ГУ ГФС в Винницкой области, передает УНН.
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"Во время санкционированного обыска на территории одного из частных домов в Могилев-Подольском районе было найдено фальсифицированную водку на сумму более 100 тыс. гривен. Кроме того, изъято средства производства суррогата и тару для фасовки. Операция проводилась налоговиками совместно с УСБУ в Винницкой области", - сообщили в ведомстве.
Детали
Злоумышленники у которых изъяли фальсификат, являются частью целой группировки, которая занималась изготовлением и сбытом якобы шведской водки "Абсолют".
Напомним
УНН подготовил советы о том, как проверить качество водки в домашних условиях. Кроме того, эксперты советуют покупать алкоголь на официальных интернет-платформах или в сетевых крупных магазинах, обращать внимание на цену (она не должна быть подозрительно низкой), а также ни в коем случае не покупать алкоголь в соцсетях "с рук".
А бармен предупредил, что чаще всего подделывают популярные бренды импортного алкоголя. Среди украинских брендов подделки встречаются довольно редко.
Отметим, что в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя входят такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "PRIME" (ТМ "Prime", "Др.Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").