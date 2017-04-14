Советы к праздничному столу: как проверить качество алкогольных напитков дома

Ведь в то время как добросовестные производители, которые платят все налоги и акцизы, теряют потребителя, теневой бизнес имеет рекордные выручки.

Например, по словам министра внутренних дел Арсена Авакова, производители суррогата на Закарпатье зарабатывали до полумиллиона гривен в сутки.

“5 жителей двух областей организовали цех в Львовской области, а поставляли продукцию в соседние регионы. Суточное производство до 2 тысяч ящиков (!) этого алкогольного зелья. Прибыль, которая попадала только в карманы организаторов — от 100 тыс. до полумиллиона гривен в сутки, без уплаты каких-либо налогов. О рисках для здоровья людей барыги и не задумывались”, — констатировал министр.

Эксперт Алексей Дорошенко вообще сравнил заработки нелегальных алкогольных производителей с состоянием наркодилеров.

“Теоретически алкоголь может приносить миллиардные доходы в государственный бюджет, а фактически — нет. Потому что, чем больше денег сейчас крутится в нелегальной сфере, а контрафактный алкоголь сейчас по доходу уже можно сравнить с наркотиками или чем-то подобным, то есть, там такие большие деньги. Поэтому эти нелегалы ​​будут нарушать закон при любых условиях”, — сказал он.

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На самом деле, по ориентировочным подсчетам, в связи с чрезвычайной “популярностью” суррогатного производства и отсутствием действенного этому явлению противостояния, государство ежегодно недополучает около 10 млрд грн. И понятно, что все эти средства оседают в чьих-то карманах.

Однако опасность суррогатной водки имеет не только экономический аспект, но и медицинский. Отравиться некачественным спиртным сегодня можно, даже приобретя бутылку алкоголя в нормальном магазине. И все потому, что псевдопроизводители наловчились подделывать элитные водку, коньяки и ромы.

Перед грядущими Пасхальными праздниками редакция УНН собрала на просторах Интернета “народные” советы о том, как проверить качество алкоголя в домашних условиях.

1. Первое, что должно говорить о качестве водки, — это ее запах.

Подержите стакан или просто бутылку в руках минуту или две и попробуйте максимально почувствовать запах содержимого. Качественный алкоголь не будет иметь никаких запахов, кроме спирта. Но если вы услышите какие-то странные запахи, например ацетона, то такой напиток уже лучше не употреблять.

2. Вес бутылки имеет значение.

953 грамма — это тот вес, который имеет литровая бутылка водки. Если после взвешивания масса вашей водки очень отличается от нормы, то, вероятно, вам досталась подделка, разлитая в неоригинальную стеклянную тару.

3. Горение — еще один показатель, который может “раскусить” поддельную водку.

Для этой проверки водку комнатной температуры нужно налить в ложку или в ее крышку и поджечь. Это не бензин, и поэтому быстро она не вспыхнет. Гореть хорошая водка должна красивым светло-синеватым пламенем у самой поверхности. При этом тепла качественная водка будет выделять совсем немного. Пламя по своей интенсивности и насыщенности цветов будет напрямую зависеть от концентрации спирта. Если в водке его совсем мало (менее 35% — 30% процентов) огонь вообще будет едва заметным и при этом быстро погаснет.

Однако если водка, которую вы приобрели, горит пламенем зеленого цвета, то это явный признак присутствия в ней метилового спирта. И пить такую ​​жидкость нельзя.

Тушить пламя при горении водки не нужно, огонь должна погаснуть самостоятельно. Когда это произойдет, надо внимательно исследовать ту жидкость, которая останется в ложке или в пробке. Эта жидкость обязательно должна быть прозрачной и без запаха. Если же на дне ложки осталась маслянистая жидкость, то это свидетельствует о наличии в водке вредных примесей.

4. Качественная водка не замерзает.

Проверить крепкий алкогольный напиток на качество можно еще и с помощью морозильной камеры. Бутылку кладут в морозилку (там должно быть от минус 18 до минус 30 градусов) примерно за час до употребления. Если продукт несоответствующего качества, то он может замерзнуть, или в нем будут присутствовать кристаллики льда.

5. Лакмусовая бумажка также может пригодиться при тестирования водки.

Если после попадания водки на лакмусовую бумагу она изменит свой цвет и станет красным, это может свидетельствовать о наличии серной кислоты в продукте. Добавляют ее для того, чтобы потребитель такого напитка скорее пьянел.

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Эксперты рынка двояко отзываются о некоторых “народных советах”, но все же соглашаются, что подобные методы тестирования таки могут пригодиться потребителям.

“О весе бутылки, я бы не согласился, потому что сегодня все используют различные фирменные бутылки, и их вес, думаю, будет различаться. Поэтому если говорить о бутылке, то лучше обратить внимание на ее качество, наличие фирменных логотипов на этикетку и краски, которыми она напечатана. Также на акцизную марку и на колпачок. Брендовые изделия имеют несколько степеней защиты от подделок. Например, бренд "Мэдофф" использует в своих бутылках колпачки, которые невозможно использовать повторно. А после открытия бутылки вокруг "горлышка" появляется красное кольцо.

По тестированию путем замораживания. Здесь есть смысл. Качественная водка не содержит примесей воды и не станет кристаллизоваться. После охлаждения она будет "тянуться" во время налива в рюмку.

Также должен согласиться и с тестом на горение. Если в продукте есть метиловый спирт, то он сразу даст о себе знать. Гореть такая водка будет не синим, как это должно быть, а зеленым пламенем”, - прокомментировал народные советы эксперт, директор по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексей Безуглый.

Поэтому накануне Пасхальных праздников будьте внимательны к своим покупкам и берегите свое здоровье!