Советы к праздничному столу: как проверить качество алкогольных напитков дома

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 59939 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106912 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164360 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120647 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119111 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113925 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105183 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107282 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103745 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156285 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Волц подтвердил восстановление военной помощи Украине

Волц подтвердил восстановление военной помощи Украине

11 марта, 19:23 • 27796 просмотра
В Днепре прогремел взрыв, есть разрушения инфраструктуры - ОВА

В Днепре прогремел взрыв, есть разрушения инфраструктуры - ОВА

11 марта, 20:09 • 39641 просмотра
Масштабная атака дронов на Днепр: повреждены частные дома

Масштабная атака дронов на Днепр: повреждены частные дома

11 марта, 21:00 • 33274 просмотра
Трамп и Путин проведут телефонный разговор в "необычном" формате - российские СМИ

Трамп и Путин проведут телефонный разговор в "необычном" формате - российские СМИ

11 марта, 21:28 • 26521 просмотра
Ермак о переговорах с американской стороной: говорили сегодня как партнеры и друзья

Ермак о переговорах с американской стороной: говорили сегодня как партнеры и друзья

11 марта, 21:34 • 23805 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 115537 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 151334 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 159830 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 156285 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 155816 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 113121 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 123047 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 129589 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 129716 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 134281 просмотра
Актуальное
Советы к праздничному столу: как проверить качество алкогольных напитков дома

Советы к праздничному столу: как проверить качество алкогольных напитков дома

Киев  •  УНН

 • 173224 просмотра

В последнее время опасность отравиться суррогатной водкой, кажется, угрожает не только откровенным пропойцам, но и людям, которые не злоупотребляют алкогольными напитками. Обусловлено это тем, что суррогат сейчас можно встретить не только в безымянных наливайках, но и во вполне легальных магазинах.

КИЕВ. 14 апреля. УНН. О засилье некачественной горели на рынке говорят не только эксперты и правоохранители. Это с сожалением констатируют все легальные производители алкогольных напитков, которые первыми страдают от фальсификата, передает УНН.

Ведь в то время как добросовестные производители, которые платят все налоги и акцизы, теряют потребителя, теневой бизнес имеет рекордные выручки.

Например, по словам министра внутренних дел Арсена Авакова, производители суррогата на Закарпатье зарабатывали до полумиллиона гривен в сутки.

“5 жителей двух областей организовали цех в Львовской области, а поставляли продукцию в соседние регионы. Суточное производство до 2 тысяч ящиков (!) этого алкогольного зелья. Прибыль, которая попадала только в карманы организаторов — от 100 тыс. до полумиллиона гривен в сутки, без уплаты каких-либо налогов. О рисках для здоровья людей барыги и не задумывались”, — констатировал министр.

Эксперт Алексей Дорошенко вообще сравнил заработки нелегальных алкогольных производителей с состоянием наркодилеров.

“Теоретически алкоголь может приносить миллиардные доходы в государственный бюджет, а фактически — нет. Потому что, чем больше денег сейчас крутится в нелегальной сфере, а контрафактный алкоголь сейчас по доходу уже можно сравнить с наркотиками или чем-то подобным, то есть, там такие большие деньги. Поэтому эти нелегалы ​​будут нарушать закон при любых условиях”, — сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На стагнацию легального алкогольного рынка государство не обращает внимания — О.Ивушкина

На самом деле, по ориентировочным подсчетам, в связи с чрезвычайной “популярностью” суррогатного производства и отсутствием действенного этому явлению противостояния, государство ежегодно недополучает около 10 млрд грн. И понятно, что все эти средства оседают в чьих-то карманах.

Однако опасность суррогатной водки имеет не только экономический аспект, но и медицинский. Отравиться некачественным спиртным сегодня можно, даже приобретя бутылку алкоголя в нормальном магазине. И все потому, что псевдопроизводители наловчились подделывать элитные водку, коньяки и ромы.

Перед грядущими Пасхальными праздниками редакция УНН собрала на просторах Интернета “народные” советы о том, как проверить качество алкоголя в домашних условиях.

1. Первое, что должно говорить о качестве водки, — это ее запах.

Подержите стакан или просто бутылку в руках минуту или две и попробуйте максимально почувствовать запах содержимого. Качественный алкоголь не будет иметь никаких запахов, кроме спирта. Но если вы услышите какие-то странные запахи, например ацетона, то такой напиток уже лучше не употреблять.

2. Вес бутылки имеет значение.

953 грамма — это тот вес, который имеет литровая бутылка водки. Если после взвешивания масса вашей водки очень отличается от нормы, то, вероятно, вам досталась подделка, разлитая в неоригинальную стеклянную тару.

3. Горение — еще один показатель, который может “раскусить” поддельную водку.

Для этой проверки водку комнатной температуры нужно налить в ложку или в ее крышку и поджечь. Это не бензин, и поэтому быстро она не вспыхнет. Гореть хорошая водка должна красивым светло-синеватым пламенем у самой поверхности. При этом тепла качественная водка будет выделять совсем немного. Пламя по своей интенсивности и насыщенности цветов будет напрямую зависеть от концентрации спирта. Если в водке его совсем мало (менее 35% — 30% процентов) огонь вообще будет едва заметным и при этом быстро погаснет.

Однако если водка, которую вы приобрели, горит пламенем зеленого цвета, то это явный признак присутствия в ней метилового спирта. И пить такую ​​жидкость нельзя.

Тушить пламя при горении водки не нужно, огонь должна погаснуть самостоятельно. Когда это произойдет, надо внимательно исследовать ту жидкость, которая останется в ложке или в пробке. Эта жидкость обязательно должна быть прозрачной и без запаха. Если же на дне ложки осталась маслянистая жидкость, то это свидетельствует о наличии в водке вредных примесей.

4. Качественная водка не замерзает.

Проверить крепкий алкогольный напиток на качество можно еще и с помощью морозильной камеры. Бутылку кладут в морозилку (там должно быть от минус 18 до минус 30 градусов) примерно за час до употребления. Если продукт несоответствующего качества, то он может замерзнуть, или в нем будут присутствовать кристаллики льда.

5. Лакмусовая бумажка также может пригодиться при тестирования водки.

Если после попадания водки на лакмусовую бумагу она изменит свой цвет и станет красным, это может свидетельствовать о наличии серной кислоты в продукте. Добавляют ее для того, чтобы потребитель такого напитка скорее пьянел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КМУ не настроен выводить алкогольный рынок из тени

Эксперты рынка двояко отзываются о некоторых “народных советах”, но все же соглашаются, что подобные методы тестирования таки могут пригодиться потребителям.

“О весе бутылки, я бы не согласился, потому что сегодня все используют различные фирменные бутылки, и их вес, думаю, будет различаться. Поэтому если говорить о бутылке, то лучше обратить внимание на ее качество, наличие фирменных логотипов на этикетку и краски, которыми она напечатана. Также на акцизную марку и на колпачок. Брендовые изделия имеют несколько степеней защиты от подделок. Например, бренд "Мэдофф" использует в своих бутылках колпачки, которые невозможно использовать повторно. А после открытия бутылки вокруг "горлышка" появляется красное кольцо.

По тестированию путем замораживания. Здесь есть смысл. Качественная водка не содержит примесей воды и не станет кристаллизоваться. После охлаждения она будет "тянуться" во время налива в рюмку.

Также должен согласиться и с тестом на горение. Если в продукте есть метиловый спирт, то он сразу даст о себе знать. Гореть такая водка будет не синим, как это должно быть, а зеленым пламенем”, - прокомментировал народные советы эксперт, директор по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексей Безуглый.

Поэтому накануне Пасхальных праздников будьте внимательны к своим покупкам и берегите свое здоровье!

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы