Поради до святкового столу: як перевірити якість горілчаних напоїв вдома

Адже в той час як сумлінні виробники, які сплачують усі податки та акцизи, втрачають споживача, тіньовий бізнес має рекордні виручки.

Наприклад, за словами міністра внутрішніх справ А.Авакова, виробники сурогату на Закарпатті заробляли до півмільйона гривень на добу.

“5 жителів двох областей організували цех у Львівській області, а поставляли продукцію в сусідні регіони. Добове виробництво до 2 тисяч ящиків (!) цього алкогольного зілля. Прибуток, який потрапляв тільки в кишені організаторів, — від 100 тисяч до півмільйона гривень на добу, без сплати будь-яких податків. Про ризики для здоров’я людей бариги і не замислювалися”, — констатував міністр.

Експерт Олексій Дорошенко взагалі порівняв заробітки нелегальних алкогольних виробників зі статками наркодилерів.

“Теоретично алкоголь може приносити мільярдні доходи до державного бюджету, а фактично — ні. Тому що, чим більше грошей зараз крутиться у нелегальній сфері, а контрафактний алкоголь зараз за доходом уже можна порівняти з наркотиками чи чимось подібним, тобто, там такі великі гроші. А тому ці нелегали будуть порушувати закон при будь-яких умовах”, — сказав він.

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Насправді, за орієнтовними підрахунками, у зв’язку з надзвичайною “популярністю” сурогатного виробництва і відсутністю дієвого цьому явищу протистояння, держава щорічно недоотримує близько 10 млрд грн. І зрозуміло, що всі ці кошти осідають у чиїхось кишенях.

Проте небезпека сурогатної горілки має не лише економічний аспект, а й медичний. Отруїтися неякісним спиртним сьогодні можна, навіть придбавши пляшку алкоголю у нормальному магазині. І все тому, що псевдовиробники наловчилися підробляти елітні горілку, коньяки та роми.

Перед прийдешніми Великодніми святами редакція УНН зібрала на теренах Інтернету “народні” поради, про те як перевірити якість алкоголю у домашніх умовах.

1. Перше, що має говорити про якість горілки, — це її запах.

Потримайте склянку або просто пляшку в руках хвилину або дві і спробуйте максимально відчути запах вмісту. Якісний алкоголь не матиме ніяких запахів, окрім спирту. Та якщо ви почуєте якісь дивні запахи, наприклад ацетону, то такий напій вже краще не вживати.

2. Вага пляшки має значення.

953 грами, це та вага, яку має літрова пляшка горілки. Якщо після зважування маса вашої горілки дуже різниться від норми, то, ймовірно, вам дісталася підробка, розлита у неоригінальну скляну тару.

3. Горіння - ще один показник, який може “розкусити” підроблену горілку.

Для цієї перевірки горілку кімнатної температури потрібно налити в ложку або ж у її кришку і підпалити. Це не бензин, і тому швидко вона не спалахне. Горіти хороша горілка повинна красивим світло-синюватим полум’ям біля самої поверхні. При цьому тепла якісна горілка буде виділяти зовсім небагато. Полум’я за своєю інтенсивності і насиченістю кольорів буде прямо залежати від концентрації спирту. Якщо в горілці його зовсім мало (менше 35% — 30% відсотків) вогонь взагалі буде ледве помітним і при цьому швидко згасне.

Однак якщо горілка, яку ви придбали, горить полум’ям зеленуватого кольору, то це явна ознака присутності в ній метилового спирту. І пити таку рідину не можна.

Гасити полум’я при горінні горілки не потрібно, вогонь має погаснути самостійно. Коли це станеться, треба уважно дослідити ту рідину, що залишиться в ложці або у пробці. Ця рідина обов’язково повинна бути прозорою і без запаху. Якщо ж на дні ложки лишилася масляниста рідина, то це свідчить про наявність у горілці шкідливих домішок.

4. Якісна горілка не замерзає.

Перевірити міцний алкогольний напій на якість можна ще й за допомогою морозильної камери. Пляшку кладуть в морозилку (там має бути від мінус 18 до мінус 30 градусів) приблизно за годину, до вживання. Якщо продукт невідповідної якості, то він може замерзнути, або в ньому будуть присутні кристалики льоду.

5. Лакмусовий папірець також може стати у нагоді при тестування горілки.

Якщо після потрапляння горілки на лакмусовий папір він змінить свій колір і стане червоним, це може свідчити про наявність сірчаної кислоти у продукті. Додають її для того, щоб споживач такого напою швидше п’янів.

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Експерти ринку двояко відгукуються про деякі “народні поради”, але все ж погоджуються, що подібні методи тестування таки можуть стати у нагоді споживачам.

“Щодо ваги пляшки, я би не погодився, бо сьогодні всі використовують різні фірмові пляшки, і їх вага, думаю, буде різнитися. Тому якщо говорити про пляшку, то краще звернути увагу на її якість, на наявність фірмових логотипів, на етикетку і фарби, якими вона надрукована. Також на акцизну марку і на ковпачок. Брендові вироби мають декілька ступенів захисту від підробок. Наприклад, бренд "Медофф" використовує у своїх пляшках ковпачки, які неможливо використати повторно. А після відкриття пляшки навколо "горлечка" з’являється червоне кільце.

Щодо тестування шляхом замороження. Тут є рація. Якісна горілка не містить домішок води і не стане кристалізуватися. Після охолодження вона буде "тягнутися" під час наливання до чарки.

Також маю погодитися і з тестом на горіння. Якщо у продукті є метиловий спирт, то він одразу дасть про себе знати. Горітиме така горілка не синім, як це має бути, а зеленим полум’ям”, — прокоментував народні поради експерт, директор з маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексій Безуглий.

Тож напередодні Великодніх свят будьте уважними до своїх покупок і бережіть своє здоров’я!