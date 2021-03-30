Підробляли відому іноземну горілку: правоохоронці викрили виробництво фальсифікату

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. На Вінниччині правоохоронці викрили виробництво фальсифікату шведської горілки “Абсолют” на суму понад 100 тис. грн. Про це повідомили представники ГУ ДФС у Вінницькій області, передає УНН.

Цитата

“Під час санкціонованого обшуку на території одного з приватних будинків у Могилів-Подільському районі було знайдено фальсифіковану горілку на суму понад 100 тисяч гривень. Крім того, вилучено засоби виготовлення сурогату та тару для фасування. Операція проводилась податківцями спільно з УСБУ у Вінницькій області”, — повідомили у відомстві.

Деталі

Зловмисники у яких вилучили фальсифікат, є частиною цілого угруповання, яке займалось виготовленням та збутом нібито шведської горілки “Абсолют”.

Нагадаємо

УНН підготував поради про те, як перевірити якість горілки в домашніх умовах. Окрім того експерти радять купувати алкоголь на офіційних інтернет-платформах або у мережевих великих магазинах, звертати увагу на ціну (вона не повинна бути підозріло низькою), а також у жодному разі не купувати алкоголь у соцмережах “з рук”.

А бармен попередив, що найчастіше підробляють популярні бренди імпортного алкоголю. Серед українських брендів підробки трапляються досить рідко. 

Відзначимо, що до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю входять такі лікеро-горілчані компанії, як: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), "ЛВН Лімітед “(ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “PRIME” (ТМ “Prime”, “Др.Жітник”) і ТОВ "Атлантіс“(ТМ “Грін Дей”).

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