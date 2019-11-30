Подрыв отделения банка в Киеве: стала известна сумма украденных средств

"Отделение Ощада в столице на улице Энтузиастов практически полностью разрушено. Взрыв прогремел в четыре утра. Меры безопасности усилили. Работаем с правоохранителями. Главное - без человеческих жертв. Ведь отделение расположено в жилом доме на первом этаже. Сила взрыва вынесла окна и разрушила помещения практически полностью. Цена украденного - около 250 тыс. гривен. Цена разрушенного - миллионы. Еще считаем", - пишет Пышный.

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Как ранее сообщал УНН, в Киеве взорвали отделение банка в результате чего улицу засыпало банкнотами.