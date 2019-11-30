Підрив відділення банку у Києві: стала відома сума вкрадених коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. На столичній Русанівці підірвали відділення “Ощадбанку” та вкрали 250 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову правління “Ощадбанку” Андрія Пишного.
“Відділення Ощаду в столиці на вулиці Ентузіастів практично вщент зруйноване. Вибух пролунав о четвертій ранку. Заходи безпеки посилили. Працюємо з правоохоронцями. Головне — без людських жертв. Адже відділення розміщене у житловому будинку на першому поверсі. Сила вибуху винесла вікна, двері і зруйнувала приміщення практично повністю. Ціна вкраденого — близько 250 тисяч гривень. Ціна зруйнованого — мільйони. Ще рахуємо”, — пише Пишний.
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Як раніше повідомляв УНН, у Києві підірвали відділення банку внаслідок чого вулицю засипало банкнотами.