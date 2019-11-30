Підрив банкомату у Києві: з’явилися подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. На столичній Русанівці невідомі підірвали відділення “Ощадбанку”. Так, постраждалих немає. Внаслідок вибуху пошкоджено внутрішнє оздоблення будівлі, в якій розташована фінансова установа. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Києві.
“До чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Ентузіастів стався вибух. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, кінологи і вибухотехніки. Правоохоронці оглянули місце події, опитали свідків та вилучили записи з камер відео спостереження”, — сказано у повідомленні.
Внаслідок вибуху пошкоджено внутрішнє оздоблення фінансової установи.
За попередніми висновками фахівців та поліцейських, що зловмисники за допомогою газово-повітряної суміші підірвали банкомат. Звідки забрали касети з грошима, сіли до автомобіля та поїхали. Наразі сума збитків встановлюється.
Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення, або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоди у великих розмірах) Кримінального кодексу України.
Наразі зусилля працівників поліції спрямовані на встановлення та затримання підозрюваних осіб.
Як раніше повідомляв УНН, у Києві підірвали відділення банку внаслідок чого вулицю засипало банкнотами.