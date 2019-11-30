Подрыв банкомата в Киеве: появились подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. На столичной Русановке неизвестные взорвали отделение "Ощадбанка". Так, пострадавших нет. В результате взрыва повреждена внутренняя отделка здания, в котором расположено финансовое учреждение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.
"В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Энтузиастов произошел взрыв. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, кинологи и взрывотехники. Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения", - сказано в сообщении.
В результате взрыва повреждена внутренняя отделка финансового учреждения.
По предварительным выводам специалистов и полицейских, злоумышленники с помощью газо-воздушной смеси взорвали банкомат. Откуда забрали кассеты с деньгами, сели в автомобиль и уехали. Сейчас сумма ущерба устанавливается.
Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас усилия работников полиции направленные на установление и задержание подозреваемых лиц.
Как ранее сообщал УНН, в Киеве взорвали отделение банка в результате чего улицу засыпало банкнотами.