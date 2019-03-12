Подрыв банкомата в Запорожье: грабители не смогли забрать деньги
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. На днях в Запорожье неизвестные повредили банкомат, пытаясь его взорвать. УНН стали известны некоторые детали преступления.
В полиции сообщили, что 10 марта в 5:39 в дежурную часть Вознесеновского отделения полиции Днепровского отдела ГУНП в Запорожской области поступила информация о том, что по проспекту Соборному повреждено банкомат.
На месте происшествия сотрудники взрывотехнического управления обнаружили, что фрагменты банкомата имеют следы копоти и подключены электропровода.
В правоохранительных органах УНН стало известно, что злоумышленники пытались подорвать конденсированное взрывчатое вещество электрическим способом. Однако, им это не удалось и деньгами из банкомата они не завладели.
Преступление рассматривается как покушение на кражу и умышленное повреждение имущества.
Как сообщал УНН, в Шевченковском районе Запорожья утром 1 марта неизвестные взорвали банкомат.